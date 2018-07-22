Двенадцать управляющих компаний в Свердловской области остались без лицензий

13:51 | 24.07.2018

Фото: communal-control.ru

В Свердловской области 12 УК остались без лицензий на право управления многоквартирными домами. Судебные решения были вынесены по представлению Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.



Основанием для аннулирования лицензии, в соответствии с законодательством РФ, может быть либо ненадлежащее исполнение обязательств по управлению жилфондом, либо решение суда о признании управляющей компании (УК) банкротом. Двенадцать лишившихся лицензий «управляшек» стали по решению суда как раз банкротами. Некоторые из них находятся в стадии банкротства по году, а то и более, и как таковой деятельности по управлению домами не ведут.



В Екатеринбурге без лицензий остались три управляющие компании: ООО «УК «СУЭРЖ-СК», ЗАО «УК «Екатеринбург» и ООО «Управляющая компания «Красный двор».



Две компании лишились лицензий в Нижней Туре — ООО «УК Энергетик» и ООО «Энергетик».



По одной компании, потерявшей право обслуживать многоквартирные дома, находится в городах:



• Нижний Тагил — ООО «Управляющая компания Дзержинского района»;



• Кушва — ООО «Городская объединённая компания»;



• Реж — ООО «УК «ЖКХ»;



• Североуральск — ООО «УК «Веста»;



• Первоуральск — ООО «УК «Магнитка»;



• Туринск — ООО «Туринская управляющая компания»;



• Богданович — ООО «Муниципальная управляющая компания «Уютный город».



Только с начала текущего года в Свердловской области поданы иски в суды об аннулировании лицензий в отношении 19 организаций. К сегодняшнему дню 12 из них уже потеряли право обслуживать многоквартирные дома. В отношении четырёх управляющих компаний рассмотрение дел в судах продолжается, ещё три компании сами отказались от продолжения деятельности по управлению многоквартирными домами и занялись чем-то другим.