Екатеринбуржец, выбросивший из окна двух котов, получил год исправительных работ

13:27 | 24.07.2018

www.grandfin.ru

В Екатеринбурге вынесли приговор местному жителю Максиму Сытых, признанному виновным в жестоком обращении с животными.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, вечером 22 апреля мужчина, находясь в комнате общежития на улице Донбасской, выбросил из окна четвертого этажа двух котов по кличке Кузя и Диня, второго он выбросил дважды.



В результате кот по кличке Диня получил перелом таза со смещением, у второго кота – ссадины.



Отметим, что обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Мотивом его действий стал конфликт с матерью – инвалидом второй группы, которой и принадлежат животные.



Суд назначил Максиму Сытых наказание в виде года исправительных работ с удержанием 15 % в доход государства.