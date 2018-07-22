На Серовском тракте произошло ДТП с участием фуры

Сегодня на трассе Екатеринбург – Серов произошло ДТП с участием фуры и легкового автомобиля Daewoo Nexia. Как сообщает очевидец в группе «Инцидент Екатеринбург», фура раздавила легковой автомобиль.По словам очевидцев, у фуры отказали тормоза, водителя доставили в больницу с травмой руки. По предварительной информации, в легковом автомобиле никого не было.Информации о других пострадавших нет. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области обещали предоставить комментарий по результатам разбирательства.