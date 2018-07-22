Изу Высоцкую посмертно наградят за заслуги перед Нижним Тагилом

12:02 | 24.07.2018

mstrok.ru

В Нижнем Тагиле знаком отличия «За заслуги перед городом» посмертно наградят актрису Нижнетагильского драматического театра Изу Высоцкую. Отличительный знак вручат родственникам актрисы.



Напомним, что народная артистка России, ведущая актриса Нижнетагильского драматического театра, первая жена Владимира Высоцкого Иза Высоцкая скончалась 20 июля на 82-м году жизни. Она боролась с болезнью на протяжении года, но до последнего выходила на сцену.