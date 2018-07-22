Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


11:55 | 24.07.2018

Фото:Анастасия Путилова/группа «Инцидент Екатеринбург» соцсеть «ВКонтакте»

Жители Екатеринбурга сообщают об огромной яме на улице Декабристов

О «чудной» яме на улице Декабристов 16/18, подстерегающей автомобилистов, сообщает в паблике «Инцидент Екатеринбург» подписчик Анастасия Путилова.

«Декабристов 16/18, не одна машина побыла в этой яме. Теперь она стала раз в 5 больше. На против К&Б», – пишет девушка, подкрепляя свою запись видео о том, как её автомобиль из ямы извлекает группа мужчин.

Пост собрал тут же множество комментариев, от «смотреть надо куда едешь», до возмущённых состоянием дорог в городе.

А подписчик Татьяна Зиманова например, радостно написала, что тоже побывала в этой яме.

«Блин, не я одна такая))) Та же самая яма на Декабристов. Тоже побывала там 10 июля)))», – написала она.

Яма действительно не маленькая, и если вы не заметили её в тёмное время суток, двигаясь на скорости, пусть даже в 30 км/час, всё – прощай подвеска. Так что, автомобилисты, будьте внимательны проезжая мимо дома № 16/18 по улице Декабристов, вас там ожидает, впрочем, как и дорожные службы города, вот эта милая ямка.

Жители Екатеринбурга сообщают об огромной яме на улице Декабристов

Жители Екатеринбурга сообщают об огромной яме на улице Декабристов

Жители Екатеринбурга сообщают об огромной яме на улице Декабристов

Жители Екатеринбурга сообщают об огромной яме на улице Декабристов

Жители Екатеринбурга сообщают об огромной яме на улице Декабристов


Видео можно посмотреть здесь.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

12:19 | 24.07.2018
В Прикамье обсудили ход работ по ремонту дорожных объектов

12:02 | 24.07.2018
Изу Высоцкую посмертно наградят за заслуги перед Нижним Тагилом

11:57 | 24.07.2018
Уральским кадровикам предложили цифровой подбор линейного персонала

11:55 | 24.07.2018
Жители Екатеринбурга сообщают об огромной яме на улице Декабристов

11:47 | 24.07.2018
Житель Кургана убил родного брата керамической тарелкой

11:42 | 24.07.2018
Следователи разыскивают пострадавших от обрушения аттракциона в ЦПКиО им. Маяковского

11:39 | 24.07.2018
В курганском сквере по улице Коли Мяготина появился новый арт-объект

11:29 | 24.07.2018
За лето в Кургане отремонтируют 105 тысяч квадратных метров дорог

11:22 | 24.07.2018
Ярмарки выходного дня вернутся на площадь 1905 года в конце августа

10:56 | 24.07.2018
32 красноуфимца лишили водительских прав из-за медицинских противопоказаний

10:38 | 24.07.2018
Уралец заплатил налоги, испугавшись ареста своего автомобиля Lexus

10:34 | 24.07.2018
В Екатеринбурге автомобиль Subaru совершил лобовой таран трамвая

10:18 | 24.07.2018
Екатеринбуржца, который убил молодого человека после знакомства в баре, отправят в психбольницу

09:57 | 24.07.2018
Свердловская прокуратура выявила нарушения в сфере охраны атмосферного воздуха

09:31 | 24.07.2018
Евгений Куйвашев подарил Павлу Дацюку картину с изображением «Екатеринбург Арены»

09:12 | 24.07.2018
Ночью в Екатеринбурге сгорели два автомобиля

23.07.2018

23:09 | 23.07.2018
В Екатеринбурге осудили «липового» майора ФСБ

22:13 | 23.07.2018
Свердловские байкеры устроят мировое турне, чтобы Екатеринбург стал организатором ЭКСПО-2025

21:49 | 23.07.2018
В Екатеринбурге начинается строительство многоуровневой дорожной развязки, которая соединит Юго-Запад с Академическим

19:59 | 23.07.2018
В Екатеринбурге автомобили бесплатно помылись в кипятке: на Уралмаше прорвало трубу с горячей водой

19:47 | 23.07.2018
Почти 40 свердловчан этим летом заболели клещевым энцефалитом

19:37 | 23.07.2018
В СИЗО Екатеринбурга умер заключённый, которого приговорили за серию убийств пенсионеров

19:23 | 23.07.2018
В Прикамье создано бесплатное мобильное приложение для экскурсий по Кудымкару

19:19 | 23.07.2018
Поддержку Фонда президентских грантов получает каждый пятый проект прикамских НКО

18:29 | 23.07.2018
В Перми обсудили меры по предотвращению социальной напряженности на рынке труда

18:25 | 23.07.2018
Житель Нижнего Тагила из-за пенсионной реформы вышел из «Единой России» со словами: «Я не хочу участвовать в данном навозе»

18:20 | 23.07.2018
«Умный спорт» предлагает пермякам бесплатные занятия в любом районе города

18:01 | 23.07.2018
В Перми опечатан еще один торговый центр

17:53 | 23.07.2018
Нападали на лиц неславянской внешности: на Урале вынесли приговор группе молодых людей

17:47 | 23.07.2018
В Перми запущено движение транспорта по трем новым полосам улицы Героев Хасана

17:30 | 23.07.2018
30 июля суд снова рассмотрит дело об избиении инвалида в ТЦ «Алатырь»

17:29 | 23.07.2018
Парк Горького приглашает пермяков на фестиваль «Супер-Дети»

17:22 | 23.07.2018
Забег White Trail в Прикамье станет ежегодным

16:55 | 23.07.2018
В Нижнем Тагиле предприятие оштрафовали на 400 тысяч рублей за загрязнение окружающей среды

16:46 | 23.07.2018
В Кургане пройдет плановая замена старых светофорных объектов

16:27 | 23.07.2018
В Кургане более 4 тысяч первоклашек в сентябре сядут за парты

16:26 | 23.07.2018
Возбуждено уголовное дело по факту нападения на политтехнолога Дениса Граматчикова в Екатеринбурге

16:00 | 23.07.2018
Сотрудниками ФСБ задержана группа лиц, занимавшаяся контрабандой оружия из Евросоюза

15:47 | 23.07.2018
Заключенного уральской колонии обвиняют в организации сбыта наркотиков

15:47 | 23.07.2018
В Перми спасатели провели занятия с отдыхающими на пляже КамГЭС

15:30 | 23.07.2018
Гости «Усадьбы Jazz» установили интернет-рекорд

15:21 | 23.07.2018
На Пермский международный марафон уже заявилось более 4,5 тысячи участников

15:20 | 23.07.2018
В Свердловской области объявлена высокая пожарная опасность

15:14 | 23.07.2018
По проекту инициативного бюджетирования в Горнозаводске появился новый спортивный городок

15:04 | 23.07.2018
На берегу Черноисточинского водохранилища построят ливневую канализацию — на проектирование потратят почти 10 миллионов рублей

14:57 | 23.07.2018
В Екатеринбурге появится акт-объект со словами из песен Высоцкого

14:38 | 23.07.2018
В Курганской области начнется массовая вакцинация скота, чтобы остановить распространение узелкового дерматита

14:28 | 23.07.2018
Продолжается регистрация на марафон «Европа — Азия». Самому взрослому участнику — 81 год

14:10 | 23.07.2018
Роспотребнадзор Зауралья: подтверждены 4 случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом

13:58 | 23.07.2018
Екатеринбурженка отсудила у секонд-хенда деньги за некачественную шубу


Мы в соцсетях





Архив
«    Июль      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 


 