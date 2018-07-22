Следователи разыскивают пострадавших от обрушения аттракциона в ЦПКиО им. Маяковского

11:42 | 24.07.2018

Инцидент Екатеринбург / Вконтакте

В Екатеринбурге следственные органы разыскивают пострадавщих и очевидцев обрушения аттракциона ЦПКиО им. Маяковского, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.



Напомним, что инцидент произошел в воскресенье. Очевидцы сообщили, что аттракцион рухнул, когда в нем находились дети. К счастью, по имеющейся информации, серьезных травм никто не получил, обошлось испугом и ушибами.



По факту инцидента проводится доследственная проверка. Пострадавших и очевидцев просят обратиться в следственный отдел по Октябрьскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области. Телефон: 8-925-114-15-19.