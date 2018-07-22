Ярмарки выходного дня вернутся на площадь 1905 года в конце августа

11:22 | 24.07.2018

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25–26 августа в Екатеринбурге на площади 1905 года пройдет очередная ярмарка выходного дня, где жителям предложат продукцию уральских сельхозпроизводителей. Также в этом году мэрия планирует изменить формат проведения ярмарки, чтобы сделать ее более презентабельной, об этом в эфире программы «Открытая студия. Екатеринбург» рассказал заместитель главы администрации города по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов.



— Мы сейчас хотим, в этом году и в следующем, формат внешнего вида, качества продукции и визуального восприятия немного изменить, сделать ее более презентабельной. В частности, сейчас заказываем оборудование новое, для того чтобы это было не только вкусно, доступно и дешево, но еще и красиво, — сказал чиновник.



Напомним, что проведение ярмарок выходного дня на площади 1905 года было приостановлено на время проведения чемпионата мира по футболу.