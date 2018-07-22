32 красноуфимца лишили водительских прав из-за медицинских противопоказаний

10:56 | 24.07.2018

mashinika.ru

В Красноуфимском округе 32 человека, состоящие на учете в медицинских учреждениях региона с различными диагнозами, лишены права управления транспортными средствами.



Так, по иску прокурора водительских прав лишен житель Красноуфимска 1975 года рождения, который длительное время состоит на психоневрологическом учете с диагнозом «синдром зависимости вследствие употребления алкоголя». Также права управления транспортным средством лишен житель Красноуфимского района 1956 года рождения: ему поставлен диагноз «расстройство личности в связи с эпилепсией».



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, на рассмотрении в суде сейчас находится еще 18 подобных исков в отношении красноуфимцев.