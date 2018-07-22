Уралец заплатил налоги, испугавшись ареста своего автомобиля Lexus

10:38 | 24.07.2018

пресс-служба УФССП по Свердловской области

В Екатеринбурге мужчина, задолжавший по налогам, сборам и пени почти 45 тысяч рублей, погасил задолженность только после ареста своего автомобиля.



Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, должник не выплачивал налоги, несмотря на все принятые судебными приставами меры, в том числе взыскание средств с расчетных счетов и запрет на выезд за границу.



Для взыскания задолженности было принято решение арестовать автомобиль екатеринбуржца — Lexus LX570 2018 года выпуска. Прибывшие по адресу местонахождения должника судебный пристав и сотрудник налоговой службы уведомили мужчину, что производят арест транспортного средства. Не желая расставаться с машиной, екатеринбуржец тут же погасил задолженность через мобильное приложение.