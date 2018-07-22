В Екатеринбурге автомобиль Subaru совершил лобовой таран трамвая

Донельзя странное ДТП произошло на перекрёстке улиц 8 Марта — Радищева. Автомобиль Subaru, то ли решив развернуться на трамвайной остановке, хотя, как видно на фотографии, это невозможно, то ли ещё зачем, совершил лобовой таран трамвая, сообщение о происшествии и фотографии выложил в группе «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте» подписчик Влад Ковалев.Пострадавших, за исключением самого виновника, точнее его автомобиля, в ДТП нет. Однако из-за аварии было на какое-то время остановлено трамвайное движение, а уже из-за этого некоторые горожане чуть не опоздали на работу, что подтверждается комментариями к сообщению.«Теперь ясно, почему я чуть на работу не опоздала, это зачем машина полезла на трамвайные пути-то?» — пишет Анастасия Малинина.