Екатеринбуржца, который убил молодого человека после знакомства в баре, отправят в психбольницу

10:18 | 24.07.2018

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Прокуратура направила в суд уголовное дело для применения принудительных мер медицинского характера в отношении жителя Екатеринбурга, совершившего убийство.



Следствием установлено, что ночью 3 февраля 2018 года екатеринбуржец познакомился в одном из баров с молодым человеком. Затем они вместе отправились домой к последнему, чтобы продолжить распитие спиртных напитков.



На фоне личных неприязненных отношений мужчина нанес новому знакомому многочисленные ножевые ранения в грудь, шею и плечи. Пострадавший погиб на месте.



«Установлено, что молодой человек страдает тяжелым хроническим психическим расстройством, которое не позволяет ему осознавать характер совершаемых действий, нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в стационарных условиях специализированного типа», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.