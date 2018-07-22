Свердловская прокуратура выявила нарушения в сфере охраны атмосферного воздуха

09:57 | 24.07.2018

omskzdes.ru

В Свердловской области прокуратура выявила предприятия, нарушающие требования законов «Об охране окружающей среды», «Об охране атмосферного воздуха» и других.



Так, установлено, что ФГКУ «Комбинат «Горный» (Екатеринбург) с августа 2017 года выбрасывает в атмосферу загрязняющие вещества (13 тонн в год) в отсутствие разрешительной документации и утвержденного проекта нормативов допустимых выбросов. По итогам проверки юридическое лицо и эколог предприятия привлечены к административной ответственности.



Подобные нарушения выявлены на предприятиях ООО «Предприятие «Турбопласт», ООО «Уральский дизель-моторный завод», ООО «Газпромнефть-Центр» и других.



Кроме того, в Нижнем Тагиле прокуратура объявила предостережения должностным лицам АО «Уралкриомаш», ООО «Уральский завод пластификаторов», АО «ЕВРАЗ НТМК», ООО «Нижнетагильская птицефабрика» и НТ МУП «Горэнерго» в связи с необходимостью установления границ санитарно-защитной зоны. Эти мероприятия должны быть завершены к марту 2019 года.



Отметим, что с начала года в Свердловской области выявлено более 300 нарушений в сфере охраны атмосферного воздуха.



«На территории региона сложилась тенденция на снижение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников: за 5 лет более чем на 150 тыс. тонн (15,4 %). Вместе с тем аналогичные выбросы от автотранспорта только за последний год увеличились на 13 тыс. тонн», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.