Евгений Куйвашев подарил Павлу Дацюку картину с изображением «Екатеринбург Арены»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил с днем рождения легендарного хоккеиста Павла Дацюка, которому на днях исполнилось 40 лет.Глава Среднего Урала подарил одному из лучших центральных нападающих планеты картину Александра Ремезова с изображением «Екатеринбург Арены». Напомним, что Павел Дацюк стал одним из послов Екатеринбурга, города — организатора матчей ЧМ-2018. Хоккеист тоже сделал губернатору подарок — он принес майку с автографами российских хоккеистов.— Горжусь тем, что старт вашей успешной карьере дала уральская земля и детско-юношеская спортивная школа «Юность». Рад, что вы поддерживаете тесные связи со Свердловской областью, вносите большой вклад в развитие детского хоккея. Уверен, что ледовая арена в центре столицы Урала, получившая ваше имя, даст путевку в большой спорт многим юным хоккеистам, — сказал Евгений Куйвашев.