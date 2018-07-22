Ночью в Екатеринбурге сгорели два автомобиля

Минувшей ночью на улице Титова сгорел автомобиль ВАЗ-2114. Информация о пожаре поступила в 00:39. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, в тушении были задействованы две единицы техники, семь человек личного состава.А в 05:34 на пульт диспетчера поступила информация о пожаре на автостоянке в переулке Верхнем на Уралмаше. В тушении были задействованы две единицы техники, 10 человек личного состава. Сгорел автомобиль Toyota, пострадали и рядом стоящие ГАЗель и ВАЗ2114, у них обгорело лакокрасочное покрытие, но сами автомобили удалось отстоять благодаря охранникам стоянки, которые поливали их водой до приезда пожарных.