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23:09 | 23.07.2018

В Екатеринбурге осудили «липового» майора ФСБ

В Екатеринбурге суд вынес приговор в отношении Алексея Глушкова – мужчины, который жил на «широкую ногу» на чужие средства. Он был задержан в 2016 году, после того, как вводя в заблуждение относительно своего достатка, обманул несколько девушек и бизнесменов, которых оставил без денег. Всего приговором Кировском районного суда Екатеринбурга Глушков признан виновным в совершении девяти эпизодов мошенничества, одного из них - путем обмана, злоупотребления доверием, в крупном размере, семи эпизодов - с причинением значительного ущерба гражданину и одного эпизода без квалифицирующих признаков.

Судом достоверно установлена система и логика действий Глушкова, состоящая в том, что полученными от потерпевших деньгами он гасил имевшиеся у него долги и обеспечивал себе тот образ жизни, который вел, оплачивая совместные с потерпевшими походы в кафе и рестораны, делая дорогие подарки знакомым женщинам. При этом у Глушкова не только отсутствовала реальная финансовая возможность исполнять обязательства перед потерпевшими, но он заведомо не собирался их выполнять, в связи с чем постоянно вводил их в заблуждение относительно сроков исполнения обязательств и причин отсрочек, приводя в свое оправдание сведения, не соответствующие действительности, причем сообщал одновременно одним потерпевшим о наличии у него финансовых затруднений, а другим о своем финансовом благополучии. О невозможности выполнить взятые обязательства свидетельствует отсутствие у Глушкова какого-либо объективно существующего дохода, помимо заемных средств, сказано в приговоре.

Известно, что в одном из случаев он представился девушке, с которой познакомился через сайт знакомств, майором Федеральной службе безопасности России, Во время их совместного проживания Глушков каждый день уходил из дома, с его слов «на службу».

«Он сам предложил ей помощь в обмене евро. Она передала ему денежные средства в сумме 10 950 евро. Обмененные деньги Глушков ей не отдал, пояснив, что валюту обменял и рубли положил в сейф в кабинете. Кроме того, она сообщила Глушкову А.Ю. о намерении продать норковую шубу, ранее купленную ею за 70 000 рублей. Глушков сказал, что его коллега может купить эту шубу за 150 000 рублей. Данное предложение её очень заинтересовало и она передала шубу Глушкову А.Ю. Более она шубу не видела. Через несколько дней Глушков А.Ю. сообщил, что удачно продал её шубу за 150 000 рублей, которые положил в сейф на работе. Она доверяла Глушкову, поскольку сожительствовала с ним. Она несколько раз просила Глушкова привезти с работы все её деньги, он каждый раз обещал, но под разными предлогами (некогда, сейф на охране, забыл) этого не делал. Глушков похитил у неё более 800 000 рублей», – указано в материалах дела.

После возбуждения уголовного дела Глушков полностью рассчитался с потерпевшей.

25 апреля 2018 года Кировский райсуд Екатеринбурга назначил Глушкову наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, учтя в качестве смягчающих обстоятельств наличие у Глушкова малолетних детей и болезненное состояние здоровья его и близких родственников, а также явки с повинной. На днях Свердловский областной суд снизил наказание до 5 лет и 4 месяца лишения свободы.

© «Вечерние Ведомости»

 


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