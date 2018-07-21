Свердловские байкеры устроят мировое турне, чтобы Екатеринбург стал организатором ЭКСПО-2025

22:13 | 23.07.2018

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Участники екатеринбургского клуба байкеров «Чёрные ножи» преодолеют пять тысяч километров, чтобы заявить миру: ЭКСПО-2025 нужно проводить в Екатеринбурге. Для этого уральские мотоциклисты заглянут в города Белоруссии, Польши и Германии. Конечным пунктом станет Прага. Туда свердловчане планируют добраться к 7 августа.



«Чёрные ножи» готовы серьёзно потрудиться для того, чтобы Екатеринбург выиграл в конкурсе на проведение ЭКСПО. Ради этого они готовы агитировать иностранцев.



«Мы будем рассказывать о нашем прекрасном городе, о том, что мы провели мундиаль и готовы принять мероприятия любого уровня», - рассказал член совета мотоклуба Владислав Казначенко.



Таким же маршрутом 75 лет назад добирались до фронта бойцы Уральского добровольческого танкового корпуса. В пути байкеры посетят захоронения солдат и встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны. Мотоциклисты утверждают: скорость не главное, пробег для них – возможность собраться вместе и проехать по памятным местам. Итогом станет фильм о знаменитом подвиге уральцев.