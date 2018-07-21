В Екатеринбурге начинается строительство многоуровневой дорожной развязки, которая соединит Юго-Запад с Академическим

21:49 | 23.07.2018

Администрация Екатеринбурга объявила аукцион на первый этап строительства многоуровневой транспортной развязки на пересечении улицы Серафимы Дерябиной и Объездной дороги. Из сообщения, размещённого на портале госзакупок, следует, что из городского бюджета на эти нужды будет выделено почти 550 миллионов рублей. Заметим, это составляет треть всех денег, которые в этом году планируется потратить на ремонт автодорог.



Из технической документации проекта следует, что на этом месте появится кольцо, которое организует прямое движение транспорта и пешеходов от Вильгельма де Геннина до Серафимы Дерябиной. Проект предусматривает, что в будущем на этом месте появятся также два подземных пешеходных перехода. Правда, строить их начнут только спустя 2,5 года после начала первого этапа.



Согласно плану, первый этап должен быть завершён не позднее 30 октября 2021 года.



Итоги тендера должны подвести 13 августа. Отметим, что такая развязка обсуждалась ещё с 2015 года.



Фото: Е1