В Екатеринбурге автомобили бесплатно помылись в кипятке: на Уралмаше прорвало трубу с горячей водой

19:59 | 23.07.2018

Сегодня в Екатеринбурге в микрорайоне Уралмаш на перекрёстке улиц Уральских Рабочих и Индустрии прорвало подземную трубу с горячей водой. Судя по фотографиям, подземный гейзер вырвался наружу и затопил проезжую часть и находящиеся там автомобили. В результате подтопления на перекрёстке образовались большие лужи кипятка.



В пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании подтвердили факт аварии, но уточнили, что она не масштабна.



«В 10 часов увидели порыв. Труба была ветхая, ее сразу перекрыли. На горячем водоснабжении это никак не отразилось, потому что ГВС подали по обратному водопроводу. Место огородили. Пока никакой срочности нет, потому что это никому не мешает. Движение там не перекрыто. Устранять аварию будем завтра», — уточнила пресс-секретарь компании Светлана Тимченко.



Фото: Е1