Почти 40 свердловчан этим летом заболели клещевым энцефалитом

19:47 | 23.07.2018

taraklop.ru

На Среднем Урале растёт число пострадавших от укусов клещей. На сегодняшний день их насчитывается уже около 28 тысяч. Среди них почти 40 человек заражены клещевым энцефалитом.



В столице Урала число пострадавших от укусов членистоногих уже превышает треть от общего числа людей — 10 тысяч. С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» в больницы поступило 260 человек. У 36 свердловчан инфекция была подтверждена. Клещевым боррелиозом заболели ещё 200 человек, а 230 пациентов ждут окончательного диагноза.



Активность клещей регистрируется в 66 муниципалитетах Свердловской области. Наиболее опасные территории — Слободо-Туринский район, Тугулым, Асбест, Байкаловский район, Шаля и Талица.