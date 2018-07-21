Нападали на лиц неславянской внешности: на Урале вынесли приговор группе молодых людей

17:53 | 23.07.2018

news-factor.ru

В Свердловской области вынесли приговор пятерым молодым людям 1996-1999 годов рождения. В зависимости от роли каждого, они признаны виновными по ч.ч.1,2 ст.282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности, совершённые с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», совершённые организованной группой), ч.ч.1,2 ст.282.1 УК РФ (организация и участие в экстремистском сообществе), п.«з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия), п.«в» ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия).



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, в период с марта 2014 по январь 2016 годов участники экстремистского сообщества размещали видео-, аудио- и фотоматериалы, которые признаны экстремистскими, разжигающими межнациональную ненависть и вражду. Трое из членов группы принимали участие в нападениях на лиц неславянской внешности.



Отмечается, что в преступном сообществе имелся лидер, роли были четко распределены. Также члены группы совместно изучали экстремистскую литературу.



Злоумышленников задержали в период с лета 2016 по январь 2017 годов. Молодые люди признали свою вину лишь частично. В ходе расследования сотрудники СКР допросили порядка 100 свидетелей, проведены судебные медицинские, фоноскопические, лингвистические и психолого-психиатрические экспертизы.



В итоге один из участников получил пять с половиной лет в колонии общего режима и штраф в размере 197 тысяч рублей, второй – 120 часов обязательных работ и штраф в размере 45 тысяч рублей, третий – штраф в размере 40 тысяч рублей. Остальные двое освобождены от наказания в связи с истечением срока давности.