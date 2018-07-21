30 июля суд снова рассмотрит дело об избиении инвалида в ТЦ «Алатырь»

17:30 | 23.07.2018

fitout-asg.ru

30 июля Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрит апелляцию по делу об избиении инвалида Романа Валитова в ТЦ «Алатырь». Ранее обвиняемому — Соловьеву А. В. — назначили штраф в размере 15 тысяч рублей.



- Мы требуем административного ареста, а не штрафа. Для этого дело необходимо вернуть обратно в первую инстанцию, - написала в Facebook юрист «Открытого права» Юлия Федотова.



Сейчас Роман Валитов вместе с мамой находится в санатории, поэтому суд пройдет без него.



Напомним, что инцидент произошел 13 мая. Мать инвалида сообщила, что на ее сына напал охранник. У пострадавшего зафиксировали ушиб грудной клетки, кровоподтек в области ключицы и повреждение связок на ноге.



По мнению матери Романа, охране не понравилось, что ее сын ходит в магазин электроники «Медиамаркт» и играет на гаджетах. В самом магазине заверили, что нападавший у них не работает.



Как позднее сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, нападавшим оказался неработающий местный житель 1985 года рождения.