В Нижнем Тагиле предприятие оштрафовали на 400 тысяч рублей за загрязнение окружающей среды

16:55 | 23.07.2018

ucp-ha.ru

В Нижнем Тагиле по результатам многочисленных проверок оштрафовано предприятие ПАО «Уралхимпласт». Причиной стали нарушения в области охраны атмосферного воздуха, использования и охраны водных объектов, обращения с отходами, использования и охраны земель, исчисления и внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



По итогам проверок выявлены факты длительного непрекращающегося нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования. В марте этого года Дзержинский районный суд Нижнего Тагила оштрафовал предприятие на 400 тысяч рублей.



ПАО «Уралхимпласт» обжаловало решение в Свердловском областном суде, но безрезультатно.