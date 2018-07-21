Сотрудниками ФСБ задержана группа лиц, занимавшаяся контрабандой оружия из Евросоюза

16:00 | 23.07.2018

Фото: News Front

Как сообщает пресс-служба ФСБ России, сотрудниками ведомства совместно с органами МВД России и Росгвардии пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, занимающейся поставками огнестрельного оружия и боеприпасов в Российскую Федерацию из стран Евросоюза. В группу входили жители Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля, все они в настоящее время задержаны.



Количество оружия, изъятого у контрабандистов в ходе проведенных сотрудниками силовых ведомств оперативно-розыскных мероприятий, впечатляет. Так, в местах проживания задержанных изъято: 380 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в том числе 25 пулеметов, 30 автоматов, 70 пистолетов-пулеметов, 94 единицы карабинов, винтовок и ружей, 158 единиц короткоствольного оружия — пистолетов и револьверов. Мало того, в арсенале задержанных имелись два противотанковых ружья, 45-миллиметровый пехотный миномет, станковый автоматический гранатомет «АГС-17». В довесок к оружейному арсеналу шёл немалый запас боеприпасов и комплектующих к оружию. В запасниках оружейников имелись: самодельное взрывное устройство, 15 ручных осколочных гранат, более 4500 патронов различного калибра, приспособления для бесшумной стрельбы, большое количество основных частей и комплектующих к огнестрельному оружию.



Также была прекращена деятельность 2 мастерских, в которых задержанные модернизировали ввезённое в РФ огнестрельное оружие и изготавливали боеприпасы.



В настоящее время проводится комплекс дополнительных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по процессуальному закреплению противоправной деятельности участников группы.