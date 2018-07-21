Заключенного уральской колонии обвиняют в организации сбыта наркотиков

15:47 | 23.07.2018

regnum.ru

В Ленинский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении заключенного одной из колоний Челябинской области. В 2008 году мужчина 1974 года рождения получил 10 с половиной лет лишения свободы за совершение убийства. Теперь его обвиняют в организации незаконного сбыта синтетических наркотических средств в особо крупном размере. Если вина будет доказана, суд может вынести приговор в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет либо в виде пожизненного заключения.



По версии следствия, в сентябре 2016 года обвиняемый, отбывающий наказание в исправительной колонии строгого режима, создал интернет-магазин по продаже наркотических средств.



«Действуя как единоличный организатор, мужчина создал преступную группу для совершения особо тяжких преступлений — незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере бесконтактным способом на территории Екатеринбурга и Свердловской области. В состав данной организованной группы путем обещания материальной выгоды и путем угроз он вовлек 3 местных жителей, которые в настоящее время осуждены и приговорены к длительным срокам лишения свободы», — говорится в сообщении пресс-службы свердловской прокуратуры.



При задержании участников группы было изъято более 1,8 кг карфентанила (в пять тысяч раз мощнее героина) и более 2,2 кг смеси карфентанила и героина.