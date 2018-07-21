Новости дня
15:30 | 23.07.2018
Гости «Усадьбы Jazz» установили интернет-рекорд
Хедлайнером в смартфонах гостей «Усадьбы Jazz» стал коллектив «АукцЫон» и Олег Гаркуша. Период выступления группы с 21:00 до 22:30 стал самым «накаленным» временем в интернете, и на него пришелся наибольший объем контента.
Самым активным в социальных сетях и мессенджерах стал посетитель мероприятия, который всего за полдня скачал в сети «МегаФона» 3 Гб трафика — столько среднестатистический абонент потребляет за пару недель. Нагрузка на сеть выросла на треть по сравнению с обычным вечером субботы, при этом фото и видео «уходили» в сеть со скоростью до 40 Мбит/с.
«Вблизи усадьбы Харитоновых — Расторгуевых работают две наши базовые станции — «Эколог» и «Прогресс». Специально к событию мы расширили их емкость и перенаправили сектора объектов связи так, чтобы они справились с повышенной нагрузкой и сохранили высокую скорость передачи данных. Любители джаза также подготовились к комфортным условиям в интернете и пришли с 4G-смартфонами. В сети LTE было передано 90 % всего трафика», — отмечает технический директор «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.
Выдержать девятичасовой марафон музыки и быть онлайн гостям мероприятия помогли мобильные зарядки в лаундж-зоне телеком-партнера мероприятия — компании «МегаФон» Здесь также можно было создать свою джазовую мелодию, сделать 3D-фото и взять автограф у коллектива BRUUT, полюбившегося заводной танцевальной музыкой в духе 1960-х.
Отметим, что екатеринбуржцы и гости города оказались ценителями джаза. Такую музыку слушает каждый пятый абонент компании «МегаФон» на Урале на тарифе «Включайся! Слушай», где предоставляется полный безлимит на музыкальные сервисы BOOM, «Яндекс. Музыка», Zvooq, «ВКонтакте Музыка», Apple Music.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:25 | 23.07.2018
Житель Нижнего Тагила из-за пенсионной реформы вышел из «Единой России» со словами: «Я не хочу участвовать в данном навозе»
18:01 | 23.07.2018
В Перми опечатан еще один торговый центр
17:53 | 23.07.2018
Нападали на лиц неславянской внешности: на Урале вынесли приговор группе молодых людей
17:30 | 23.07.2018
30 июля суд снова рассмотрит дело об избиении инвалида в ТЦ «Алатырь»
17:29 | 23.07.2018
Парк Горького приглашает пермяков на фестиваль «Супер-Дети»
17:22 | 23.07.2018
Забег White Trail в Прикамье станет ежегодным
16:55 | 23.07.2018
В Нижнем Тагиле предприятие оштрафовали на 400 тысяч рублей за загрязнение окружающей среды
16:46 | 23.07.2018
В Кургане пройдет плановая замена старых светофорных объектов
16:27 | 23.07.2018
В Кургане более 4 тысяч первоклашек в сентябре сядут за парты
16:26 | 23.07.2018
Возбуждено уголовное дело по факту нападения на политтехнолога Дениса Граматчикова в Екатеринбурге
16:00 | 23.07.2018
Сотрудниками ФСБ задержана группа лиц, занимавшаяся контрабандой оружия из Евросоюза
15:47 | 23.07.2018
Заключенного уральской колонии обвиняют в организации сбыта наркотиков
15:47 | 23.07.2018
В Перми спасатели провели занятия с отдыхающими на пляже КамГЭС
15:30 | 23.07.2018
Гости «Усадьбы Jazz» установили интернет-рекорд
15:20 | 23.07.2018
В Свердловской области объявлена высокая пожарная опасность
15:14 | 23.07.2018
По проекту инициативного бюджетирования в Горнозаводске появился новый спортивный городок
15:04 | 23.07.2018
На берегу Черноисточинского водохранилища построят ливневую канализацию — на проектирование потратят почти 10 миллионов рублей
14:57 | 23.07.2018
В Екатеринбурге появится акт-объект со словами из песен Высоцкого
14:38 | 23.07.2018
В Курганской области начнется массовая вакцинация скота, чтобы остановить распространение узелкового дерматита
14:28 | 23.07.2018
Продолжается регистрация на марафон «Европа — Азия». Самому взрослому участнику — 81 год
14:10 | 23.07.2018
Роспотребнадзор Зауралья: подтверждены 4 случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом
13:58 | 23.07.2018
Екатеринбурженка отсудила у секонд-хенда деньги за некачественную шубу
13:37 | 23.07.2018
ОНФ и прокуратура Пермского края напомнят инвалидам об их правах
13:32 | 23.07.2018
В Североуральске организуют митинг из-за ситуации с питьевой водой
12:59 | 23.07.2018
Екатеринбург стал четвертым в рейтинге умных городов России
12:50 | 23.07.2018
В Перми открыто движение транспорта по Коммунальному мосту
12:22 | 23.07.2018
В Пермь возвращается жара
12:14 | 23.07.2018
В центре Екатеринбурга запретили ездить по трамвайным путям
12:03 | 23.07.2018
В Прикамье должники за тепловую энергию выполняют обязательства в рамках акций «ЭнергосбыТ Плюс»
11:57 | 23.07.2018
100 тысяч заключённых в России выйдут на свободу раньше, чем было определено приговором суда
11:52 | 23.07.2018
Валерий Чайников возглавил комиссию по выборам главы Екатеринбурга
11:13 | 23.07.2018
На Среднем Урале появится центр для волонтеров старшего возраста
10:17 | 23.07.2018
В Свердловскую область жара пришла с северным ветром. Погода на три дня
09:47 | 23.07.2018
Ночью в Екатеринбурге сгорели частный дом и баня
09:29 | 23.07.2018
На озере Балтым утонул мужчина, катающийся на гидроцикле пьяным
09:29 | 23.07.2018
В Каменске-Уральском из-за антисанитарии закрыли трейлер с шаурмой
09:17 | 23.07.2018
В Екатеринбурге будут судить банду налетчиков, вынесших из банков более 5 млн рублей
19:44 | 22.07.2018
На подъезде к Екатеринбургу образовалась пробка из автомобилей длиной более километра
17:55 | 22.07.2018
Шарташский лесопарк в Екатеринбурге охраняют казаки
16:56 | 22.07.2018
Видеорегистратор Lexus снял момент столкновения с Volkswagen Polo в ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург (фото, видео)
16:18 | 22.07.2018
В Екатеринбурге появился арт-объект, который перекрыл проход пешеходам
15:52 | 22.07.2018
В Североуральске пропала пожилая женщина. Родственникам очень нужна помощь волонтеров!
15:10 | 22.07.2018
Пермяки выступят на международном фестивале кулинарного искусства