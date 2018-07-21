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14:57 | 23.07.2018

vnikitskom.ru

В Екатеринбурге появится акт-объект со словами из песен Высоцкого

Завтра, 24 июля, в Екатеринбурге у входа в небоскреб «Высоцкий» откроется новая скульптурная композиция, посвященная песням Владимира Высоцкого.

Основу композиции составляет катушка с кинопленкой, выполненная в человеческий рост, из которой тянется девятиметровая стальная лента. На ленте наборными буквами размещены известные цитаты из произведений Высоцкого.

Отмечается, что цитаты на ленте будут меняться в зависимости от обстановки в стране и Екатеринбурге.

Церемония открытия композиции начнется в 12:00. В ней примут участие сын Владимира Высоцкого Никита Высоцкий и музыкант Александр Скляр.

Кроме того, завтра в Центре культуры «Урал» начнется отборочный тур Всероссийского музыкального конкурса для молодых авторов-исполнителей «Высоцкий. ФЕСТ».

© «Вечерние Ведомости»

 


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