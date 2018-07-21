В Екатеринбурге появится акт-объект со словами из песен Высоцкого

14:57 | 23.07.2018

vnikitskom.ru

Завтра, 24 июля, в Екатеринбурге у входа в небоскреб «Высоцкий» откроется новая скульптурная композиция, посвященная песням Владимира Высоцкого.



Основу композиции составляет катушка с кинопленкой, выполненная в человеческий рост, из которой тянется девятиметровая стальная лента. На ленте наборными буквами размещены известные цитаты из произведений Высоцкого.



Отмечается, что цитаты на ленте будут меняться в зависимости от обстановки в стране и Екатеринбурге.



Церемония открытия композиции начнется в 12:00. В ней примут участие сын Владимира Высоцкого Никита Высоцкий и музыкант Александр Скляр.



Кроме того, завтра в Центре культуры «Урал» начнется отборочный тур Всероссийского музыкального конкурса для молодых авторов-исполнителей «Высоцкий. ФЕСТ».