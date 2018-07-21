На берегу Черноисточинского водохранилища построят ливневую канализацию — на проектирование потратят почти 10 миллионов рублей

15:04 | 23.07.2018

Свердловские власти, как и обещали, выделили из бюджета области администрации Горноуральского округа средства на проектирование ливневой канализации с очистными сооружениями в юго-восточной части поселка Черноисточинск. Согласно результатам заключенного муниципального контракта, выполнением проектных работ займется ООО «Уралкомплект Наука». Изначальная цена контракта составляла 9 миллионов 800 тысяч рублей, предприятие предложило 9 млн 710 тыс. руб. и выиграло конкурс. Начало работ начнется с момента заключения контракта. Окончание работ — 135 календарных дней, то есть ориентировочно до конца года компания должна завершить проектирование объекта.



О необходимости строительства ливневой канализации в Черноисточинске местные власти и экологи говорили уже давно. Деньги на неё были выделены в рамках экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ, созданной по поручению губернатора Евгения Куйвашева (водоемы снабжают питьевой водой Нижний Тагил).



Наличие ливневой канализации позволит избежать загрязнения Черноисточинского водохранилища поверхностными стоками с почвы поселка, которые в прошлом году могли привести к попаданию сине-зелёных водорослей в водоем. Поэтому ливневую канализацию в первую очередь начнут строить в прибрежной зоне, чтобы минимизировать стоки в пруд.