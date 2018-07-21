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14:28 | 23.07.2018
life-list.ru
Продолжается регистрация на марафон «Европа — Азия». Самому взрослому участнику — 81 год
Среди участников представители девяти стран мира, 46 субъектов РФ, 246 городов. Регистрация продлится до 30 июня.
Одно из самых ожидаемых спортивных мероприятий Екатеринбурга пройдет 5 августа. Старт организуют на площади 1905 года. Через каждые пять километров марафонцев будет ждать пункт, где можно перекусить и освежиться. Участникам предлагают дистанции в 3, 10, 21 и 42 километра.
Напомним, что из-за марафона будут перекрываться улицы:
– с 00:00 до 18:00 проспект Ленина (от переулка Банковского до улицы 8 Марта);
– с 07:00 до 15:00 проспект Ленина (от Репина до переулка Банковского), Репина (от Металлургов до проспекта Ленина), четная сторона улицы Металлургов (от автодороги Пермь — Екатеринбург до Репина);
– с 07:00 до 10:00 проспект Ленина (от 8 Марта до площади Кирова), площадь Кирова (от проспекта Ленина до улицы Мира), улица Мира (от Малышева до Первомайской), Толмачева (от проспекта Ленина до Царской), Царская (от Толмачева до Николая Никонова), Бориса Ельцина (от 8 Марта до Челюскинцев), 8 Марта (от проспекта Ленина до улицы Бориса Ельцина).
Также с 07:00 до 14:00 будет закрыто движение по дороге Пермь — Екатеринбург (с 343-го по 345-й километр, обратное направление), с 4 по 6 августа не будет работать парковка на площади 1905 года.
© «Вечерние Ведомости»
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