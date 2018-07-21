Екатеринбурженка отсудила у секонд-хенда деньги за некачественную шубу

13:58 | 23.07.2018

Жительница Екатеринбурга Лидия Х. приобрела в «Меховом сэконд-хэнде» норковое пальто за 21 тысячу рублей. Однако при носке мех начал разрываться. В итоге женщина проносила пальто меньше месяца и обратилась в магазин за возвратом денег, но там ей отказали, указав на возможность замены товара. Тогда Лидия решила обратиться в суд.



Кировский районный суд Екатеринбурга взыскал с секонд-хенда 42 850 рублей, в том числе стоимость товара (21 тысяча рублей), неустойку (10 тысяч рублей), компенсацию морального вреда (2 тысячи рублей), штраф (8 тысяч рублей) и расходы на оформление доверенности (1 850 рублей).



Женщина пыталась обжаловать сумму неустойки и штрафа в областном суде, но там не нашли основания для изменения решения.