В Североуральске организуют митинг из-за ситуации с питьевой водой

13:32 | 23.07.2018

Фото: fishki.net

В администрацию Североуральского городского округа подано уведомление о проведении митинга. Как сообщает газета «В каждый дом», в ходе мероприятия жители смогут дать оценку действиям администрации, касающимся решения проблемы с отсутствием питьевой воды.



Сейчас организатор митинга — общественное движение «Город — наш общий дом» — ждет ответа от администрации. Акция запланирована на 4 августа, начало в 16:00. Заявленное число участников — 200 человек.



Напомним, что 16 июля из-за провала в русле реки Калья на территории Североуральского городского округа ухудшилось качество воды, поставляемой населению. Сейчас воду из-под крана можно использовать только для хозяйственно-бытовых нужд. Для приготовления пищи жителям рекомендовано использовать бутилированную или родниковую кипяченую воду. В округе организован подвоз питьевой воды.



В пятницу, 20 июля, сообщалось, что авария ликвидирована, проводится работа по обеззараживанию воды. Тем не менее, по данным на 23 июля, вода до сих пор непригодна для питья.