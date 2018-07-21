Екатеринбург стал четвертым в рейтинге умных городов России

Екатеринбург занял четвертое место по результатам исследования развития умных городов России, рейтинг составлен специалистами Национального исследовательского института технологий и связи.Пятерка самых умных городов выглядит следующим образом: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Красноярск. При этом отмечается, что в Екатеринбурге и Казани технологии заметно развиваются относительно возможностей бюджета.Уральская столица лидирует по количеству банкоматов относительно площади города, а также входит в пятерку городов по количеству объектов инновационной инфраструктуры и точек Wi-Fi.Исследователи выявили семь ключевых направлений умного города: умная экономика, умные финансы, умное управление, умная инфраструктура, умная среда, умные технологии и умные жители.