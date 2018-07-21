В центре Екатеринбурга запретили ездить по трамвайным путям

12:14 | 23.07.2018

На проспекте Ленина в Екатеринбурге появилось семь знаков «Выделенная трамвайная полоса», запрещающих ездить по трамвайным путям всем видам транспорта, кроме трамваев.



Знаки развесили над путями по проспекту Ленина, на участке от Восточной до Московской.



Как сообщили в мэрии Екатеринбурга, знаки установлены в качестве эксперимента.