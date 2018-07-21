Валерий Чайников возглавил комиссию по выборам главы Екатеринбурга

11:52 | 23.07.2018

Сегодня, 23 июля, комиссия по выборам главы Екатеринбурга определилась с председателем. Им стал Валерий Чайников - председатель Избирательной комиссии Свердловской области, сообщает ЕТВ.



Отмечается, что кандидатуру Чайникова предложил председатель горизбиркома Илья Захаров. В итоге члены комиссии проголосовали единогласно «за».



Напомним, что комиссия состоит из шести человек. От губернатора в нее вошли заместитель главы региона Азат Салихов, председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников и советник губернатора Анатолий Гайда. От администрации Екатеринбурга - временно исполняющий полномочия главы города Виктор Тестов, председатель Избирательной комиссии города Илья Захаров и глава Общественной палаты Екатеринбурга Владимир Разбойников.



Выбирать главу города будут депутаты нового, седьмого созыва, выборы которых состоятся 9 сентября текущего года.