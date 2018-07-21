На Среднем Урале появится центр для волонтеров старшего возраста

11:13 | 23.07.2018

семенов.онлайн

В Свердловской области создадут центр для волонтеров старшего возраста. Куратором проекта станет Ресурсный центр добровольчества «Сила Урала».



— Сегодня в регионе действует 15 волонтерских отрядов «серебряных» добровольцев, и важной задачей для нас является создание во всех муниципальных образованиях условий для развития волонтерства среди старшего поколения, а также создание единой площадки для обмена опытом и общения, — отметил исполнительный директор «Силы Урала» Владислав Овчинников.



Подобные центры появятся также в Волгоградской, Новосибирской, Тюменской областях, Башкортостане и Бурятии. Центры объединят граждан старшего возраста с активной жизненной позицией и представят собственные социальные проекты.