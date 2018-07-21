В Нижнем Тагиле перед судом предстанет лжеминер, сообщивший о бомбе в «Пятерочке»

10:47 | 23.07.2018

jur24pro.ru

В Нижнем Тагиле будут судить 20-летнего местного жителя, обвиняемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, передает АН «Между строк».



По данным следствия, 19 мая этого года молодой человек из хулиганских побуждений позвонил по номеру 112 и сообщил, что в здании на улице Лебяжинской, где находится магазин «Пятерочка», заложена бомба.



Информация оказалась ложной. Теперь уральцу грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.