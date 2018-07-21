В ЦПКиО им. Маяковского рухнула карусель. Проводится доследственная проверка

10:11 | 23.07.2018

Инцидент Екатеринбург

Сотрудники региональных СУ СКР и ГУ МВД проводят проверки из-за обрушения детского аттракциона, расположенного в ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге.



Инцидент произошел вчера около 16:30. Очевидцы сообщили, что аттракцион рухнул, когда в нем находились дети. К счастью, по имеющейся информации, серьезных травм никто не получил, обошлось испугом и ушибами.



Свердловское СУ СКР проводит доследственную проверку. По словам официального представителя свердловского ГУ МВД Валерия Горелых, администрация парка уладила недоразумение с родственниками чудом не пострадавшего ребенка. Тем не менее полиция также проверяет информацию о ЧП.