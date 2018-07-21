09:47 | 23.07.2018

Минувшей ночью в Екатеринбурге сгорели частный дом и баня.



В 23:54 поступило сообщение о пожаре на улице Отрадной. На площади 80 кв. м сгорел частный жилой дом. Пожар тушили две единицы техники, 9 человек личного состава.



— В 00:04 (мест.) огонь локализован, в 00:10 (мест.) открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 02:17 (мест.), — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.



В 05:33 на пульт диспетчера поступила информация о пожаре в коллективном саду на улице Данилы Зверева. На площади 40 кв. м сгорела частная баня. С огнем боролись две единицы техники, 10 человек личного состава.



— В 05:44 (мест.) огонь локализован, в 05:50 (мест.) открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 07:09 (мест.), — рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.