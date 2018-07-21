На озере Балтым утонул мужчина, катающийся на гидроцикле пьяным

Вчера вечером, около 19:00, на озере Балтым утонул мужчина, упавший с гидроцикла буквально в десяти метрах от берега. Трагедии предшествовало употребление спиртного.Как рассказали порталу E1.RU очевидцы происшествия, отдыхающие в загородном клубе «Лесная сказка», примерно за три часа до этого тот же самый мужчина, с другом, причём оба мужчины были пьяны, катаясь на гидроцикле, столкнулись с лодкой, в которой находились инвалид и дети. К счастью, тогда трагедии удалось избежать, люди не пострадали, в озере утонули лишь вещи находившихся в лодке.Позже мужчина снова поехал кататься на гидроцикле, но упал с него и выплыть не смог.Сразу же организованные поиски утонувшего успеха не принесли — тело обнаружить не удалось.В МЧС сообщили, что направят на озеро водолазов-спасателей только после того, как к ним обратятся родственники погибшего.«В единую дежурно-диспетчерскую службу поступала предварительная информация о том, что утонул мужчина. Водолазные работы будут организованы после обращения родственников», — сказали порталу E1.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.