В Каменске-Уральском из-за антисанитарии закрыли трейлер с шаурмой

Судебные приставы Каменска-Уральского и Каменского районного отдела на 60 суток приостановили деятельность трейлера с шаурмой, где нарушались санитарно-эпидемиологические требования.Так, в заведении отсутствовали документы на продовольственное сырье, не соблюдались условия хранения готовых пищевых продуктов, условия содержания чистой посуды, а также требования к личной гигиене персонала (отсутствие мыла, полотенец, дезинфицирующих средств для обработки рук).— Рассмотрев дело в отношении организации, занимающейся изготовлением и продажей хлебобулочных изделий, по инициативе ТУ Роспотребнадзора, Синарский районный суд г. Каменска-Уральского вынес решение о приостановлении деятельности трейлера на срок до 60 суток, — сообщает пресс-служба УФССП по региону.