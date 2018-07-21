В Екатеринбурге будут судить банду налетчиков, вынесших из банков более 5 млн рублей

09:17 | 23.07.2018

sputnik-abkhazia.ru

В Кировский районный суд Екатеринбурга передано уголовное дело по обвинению четырех жителей региона. Их обвиняют в разбойных нападениях на банки.



По версии следствия, в период с мая 2017 по январь 2018 года преступная группа совершила четыре разбойных нападения на банковские учреждения, расположенные на территории Кировского, Орджоникидзевского и Ленинского районов Екатеринбурга. Суммарный ущерб составил более 5 млн рублей.



— Часть похищенных денежных средств в размере более 1 млн рублей была изъята в ходе обысков в жилищах обвиняемых. Остальные денежные средства соучастники потратили на собственные нужды, в том числе на отдых на юге страны, — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Один из задержанных заключил досудебное соглашение со следствием, материалы дела в отношении него были выделены в отдельное производство, в июне 2018 года его приговорили к 11 годам строгого режима.



Отметим, что при нападениях злоумышленники использовали сигнальный пистолет, муляж гранаты и огнестрельного оружия, а также маски.