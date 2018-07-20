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19:44 | 22.07.2018

На подъезде к Екатеринбургу образовалась пробка из автомобилей длиной более километра

На Серовском тракте с 317-го километра на подъезде к Екатеринбургу образовалась автомобильная пробка.

На подъезде к Екатеринбургу образовалась пробка из автомобилей длиной более километра


Часть дороги перекрыта в связи с ремонтом проезжей части. В итоге образовалась пробка из автомобилей длиной более километра.

На подъезде к Екатеринбургу образовалась пробка из автомобилей длиной более километра

Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»

 


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