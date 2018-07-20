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17:55 | 22.07.2018
Фото: Facebook
Шарташский лесопарк в Екатеринбурге охраняют казаки
Отметим, что ранее о привлечении казаков к охране лесопарка говорил заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вячеслав Петров.
Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»
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