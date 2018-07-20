Шарташский лесопарк в Екатеринбурге охраняют казаки

17:55 | 22.07.2018

Фото: Facebook

Жители Екатеринбурга стали очевидцами того, как казаки вышли на охрану Шарташского лесопарка. По крайней мере, в окрестностях Шарташа были замечены люди в казачьих папахах и форме с шевронами «Новороссия».



Отметим, что ранее о привлечении казаков к охране лесопарка говорил заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вячеслав Петров.