Видеорегистратор Lexus снял момент столкновения с Volkswagen Polo в ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург (фото, видео)

В редакцию портала E1.RU прислали видео момента аварии, произошедшей накануне вечером на трассе Пермь — Екатеринбург. На записи с видеорегистратора, находившегося в автомобиле Lexus, виден момент столкновения.Как видно на видео, женщина, ехавшая за рулём Volkswagen Polo, при попытке обогнать большегрузный автомобиль Volvo и выехала на встречную полосу. Очевидно, увидев двигавшийся во встречном направлении Lexus, водитель Polo сначала уходит на встречную обочину, задевает ограждение дороги, от которого машину начинает разворачивать и она врезается в грузовик. А уже во врезавшийся в грузовик и расположенный поперёк дороги Volkswagen врезается Lexus. Очень похоже, что водитель и пассажир Volkswagen, сидевший на переднем сидении автомобиля, погибли бы и от столкновения с фурой.Результатом жуткого ДТП стала гибель пятерых человек, в том числе троих детей – двух мальчиков 2003 года рождения и девочки 2016 года рождения. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.Ехавшие в Lexus трое мужчин из Казахстана от госпитализации отказались.