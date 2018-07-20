В Екатеринбурге появился арт-объект, который перекрыл проход пешеходам

16:18 | 22.07.2018

vk.com

В Екатеринбурге на улице Луначарского установили огромную букву Я, которая перекрыла дорогу пешеходам. Однако, по словам организаторов фестиваля уличного искусства «Карт-бланш», в рамках которого и был установлен этот объект, место для установки было продумано.



Известно, что автором арт-объекта является художник из Санкт-Петербурга Миша Маркер. По его словам, Я — это памятник эгоизму людей.



Отметим, что установка арт-объекта не была согласована, поэтому в любой момент городские службы могут его убрать.