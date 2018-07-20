В Екатеринбурге реставрируют старинную мельницу Борчанинова

14:06 | 22.07.2018

В Екатеринбурге несколько дней назад начались работы по реставрации главного фасада мельницы Борчанинова-Первушина, расположенную напротив железнодорожного вокзала. В связи с проведением работ, фасад здания закрыли полотном.



Отметим, что здание является памятником архитектуры, которое было возведено в 1906-1908 годах. На его территории также начали строить жилой комплекс.