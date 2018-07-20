В Екатеринбурге по улице Степана Разина отремонтируют участок дороги

12:30 | 22.07.2018

cargolink.ru

В Екатеринбурге будет отремонтирован участок по улице Степана Разина от Щорса до Авиационной. Согласно документации, опубликованной на сайте госзакупок, ремонт дороги обойдется в 10,8 миллионов рублей.



Дорожный участок должен быть отремонтирован к 25 октября текущего года. За это время рабочим предстоит разобрать и восстановить дорожное покрытие, отремонтировать бордюры, заменить люки и нанести разметку.



Ограничение движения транспорта для совершения ремонта возможно только в ночное время суток.