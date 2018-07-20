Вчера в Екатеринбурге из-за пожара в жилом доме были эвакуированы 15 человек

11:17 | 22.07.2018

сhoiz.me

Вчера в Екатеринбурге в жилом доме на улице Бахчиванджи случился пожар, эвакуированы 15 человек.



По информации пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, огнем была повреждена детская коляска, стоявшая в подъезде жилого дома. На место происшествия прибыли три единицы техники и восемь спасателей.



С огнем удалось справиться за две минуты. Пострадавших нет.