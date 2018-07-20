В Екатеринбурге ночью сгорели два автомобиля. Владельцы уверены, что это был поджог

Прошедшей ночью, в 02:53, на пульт МЧС поступило сообщение о возгорании автомобилей во дворе дома на улице Гагарина, 20 в Екатеринбурге.К месту пожара выехали 2 единицы техники и 8 человек личного состава. Возгорание было потушено в течение 3-х минут, но огонь успел уничтожить практически полностью моторные отсеки, передние части кузовов и салоны двух автомобилей – «Mazda Demio» и «Ваз-2112».Вышедшие к месту пожара владельцы автомобиля Mazda уверены, что их автомобиль подожгли.