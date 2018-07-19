В колониях Свердловской области наладят производство газировки и мясных консервов

18:53 | 21.07.2018

В колониях Среднего Урала решили наладить производство газированной воды и мясных консервов. Их осужденные будут производить самостоятельно — по пенитенциарной системе, — а потом сами же и покупать, оплачивая продукты средствами со своих лицевых счётов. Об этом рассказала пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.



Отмечается, что такая система не только обеспечит осужденных разнообразными продуктами питания, но и трудоустроит максимальное количество заключённых.



Планируется, что отдельным направлением производственной деятельности станет выпуск газированных напитков на основе сладких сиропов. В частности, в колонии Невьянска уже поставили оборудование для розлива газировки. Там заключённые будут производить «Тайгу», «Дюшес» и «Тархун». В будущем ассортимент расширится до 6 видов.



Ещё одним направлением деятельности станет производство мясных и мясо-растительных консервов. Эта продукция также будет направлена для гарантийного и дополнительного питания осужденных.



Отмечается, что на данный момент обитатели колоний производят для своих нужд куры гриль, сало и выпечку. За первое полугодие выручка от реализации товара составила несколько миллионов рублей.



Фото: пресс-служба ГУФСИН