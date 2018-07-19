В Свердловской области при столкновении машин по вине лихача погиб ребёнок

18:30 | 21.07.2018

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В Свердловской области в районе Полевского в ДТП погиб ребёнок. По вине превысившего скорость водителя он получил травмы, несовместимые с жизнью.



Сообщается, что Renault ехал на высокой скорости, в связи с чем потерял управление. Автомобиль врезался в заднюю часть идущего впереди Opel. Столкновение было настолько сильным, что ребёнок, сидящий на заднем сиденье второй машины, получил смертельные травмы.



На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники экстренных служб, а также Госавтоинспекция. Обстоятельства случившегося пока не уточняются. Они станут известны после получения результатов проверки инцидента.